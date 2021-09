Il presidente Usa apre il summit virtuale sul Covid a margine della 76esima Assemblea generale dell'Onu

“Ci sarà una nuova pandemia e dobbiamo essere pronti”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden aprendo il summit virtuale sul Covid-19 convocato a margine dell’Assemblea generale Onu. Gli Usa “acquisteranno un altro mezzo miliardo di dosi del vaccino Pfizer per i Paesi nel resto del mondo“, che sommate alle oltre 500mila dosi già donate tramite Covax, fanno un “totale di 1,1 mld di dosi”. “Per ogni vaccino somministrato negli Usa, tre sono stati donati al resto del mondo”, ha sottolineato il democratico. “Oggi lanciamo una partnership per collaborare con i nostri alleati per far sì che la campagna vaccinale acceleri in tutto il mondo”, ha detto ancora all’evento Onu, “dobbiamo impegnarci a donare, non vendere, nei Paesi a basso reddito i vaccini, e una donazione deve essere fatta senza pressioni politiche” ha poi aggiunto.

