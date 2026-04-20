Home > Economia > Tim Cook non è più il ceo di Apple: al suo posto nominato John Ternus

Tim Cook non è più il ceo di Apple. L’azienda di Cupertino ha annunciato un importante cambio al vertice, nominando John Ternus, manager di lungo corso all’interno del gruppo, come nuovo chief executive officer. Cook, che ha guidato Apple per oltre un decennio portandola a diventare una delle aziende più capitalizzate al mondo, assumerà il ruolo di presidente esecutivo, mantenendo quindi un’influenza strategica sulle scelte del colosso tecnologico.

John Ternus, attualmente senior vice president dell’Ingegneria Hardware, è considerato uno dei profili più solidi e rispettati all’interno dell’azienda. Entrato in Apple molti anni fa, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, contribuendo allo sviluppo di alcuni dei prodotti più importanti della casa, dagli iPhone ai Mac, fino alle più recenti innovazioni hardware.

La sua nomina diventerà effettiva il prossimo 1° settembre, come comunicato ufficialmente dalla stessa Apple. Il passaggio di consegne segna una nuova fase per la società fondata da Steve Jobs, che punta a garantire continuità e al tempo stesso rinnovamento nella leadership.

Secondo gli osservatori, la scelta di Ternus rappresenta una soluzione interna in grado di assicurare stabilità, valorizzando competenze già consolidate e una profonda conoscenza della cultura aziendale. Allo stesso tempo, il nuovo assetto consentirà a Cook, nel ruolo di presidente esecutivo, di concentrarsi sulle strategie di lungo periodo e sulle relazioni istituzionali, accompagnando Apple in una fase di ulteriori sfide e trasformazioni nel settore tecnologico globale.