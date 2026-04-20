Gaza, Onu: “Ricostruzione costerà 71,4 miliardi di dollari in 10 anni”

La ripresa e la ricostruzione di Gaza costeranno 71,4 miliardi di dollari in 10 anni. E’ quanto emerge da un nuovo rapporto delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea, con il contributo della Banca Mondiale, secondo cui il totale include 26,3 miliardi di dollari nei primi 18 mesi per ripristinare i servizi essenziali, ricostruire le infrastrutture critiche e sostenere la ripresa economica. I danni alle infrastrutture fisiche, afferma il rapporto, sono stimati in 35,2 miliardi di dollari, e le perdite economiche e sociali in circa 22,7 miliardi di dollari dall’inizio della guerra seguita agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. L’economia di Gaza si è contratta dell’84%, più di 371mila unità abitative sono state distrutte, oltre la metà degli ospedali è “non funzionante” e quasi tutte le scuole sono distrutte o danneggiate, si legge. Il portavoce dell’Onu, Stephane Dujarric, ha dichiarato che i prossimi passi sono ottenere i finanziamenti e “le condizioni sul terreno, sia umanitarie sia di sicurezza, affinché questa ricostruzione possa avvenire, e non credo che ci siamo ancora”.