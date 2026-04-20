Messico, sparatoria a Teotihuacan: morta donna canadese e 6 feriti

Una donna è morta in una sparatoria avvenuta nel sito archeologico di Teotihuacan, in Messico, frequentato da molti turisti. Secondo quanto riferito dal gabinetto di sicurezza messicano un uomo ha aperto il fuoco uccidendo una donna, di nazionalità canadese, prima di togliersi la vita. Secondo ‘El Universal’ ci sarebbero almeno sei feriti, trasportati in ospedale. Le autorità affermano di aver sequestrato sul posto un’arma da fuoco, un’arma da taglio e delle cartucce. L’attacco, riporta ‘La Jornada’, è avvenuto poco prima di mezzogiorno, quando i turisti hanno udito dei colpi sulla seconda piattaforma della piramide della Luna, alta 45 metri. “Quanto accaduto oggi a Teotihuacan ci addolora profondamente. Esprimo la mia più sincera solidarietà alle persone colpite e alle loro famiglie. Siamo in contatto con l’ambasciata canadese”, ha dichiarato la presidente del Messico Claudia Sheinbaum.