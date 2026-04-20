Home > Calcio > Serie A, Lecce e Fiorentina non si fanno male: al ‘Via del Mare’ finisce 1-1

Si è chiuso in pareggio, sul punteggio di 1-1, il posticipo tra Lecce e Fiorentina valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Allo stadio ‘Via del Mare’ è andata in scena una gara equilibrata e combattuta, con occasioni da entrambe le parti e ritmi intensi soprattutto nella ripresa.

A sbloccare il risultato sono stati gli ospiti, passati in vantaggio intorno alla mezz’ora di gioco grazie alla rete di Harrison, bravo a concretizzare una delle poche vere occasioni create dai viola nel primo tempo. Il Lecce, sostenuto dal proprio pubblico, ha provato a reagire già prima dell’intervallo senza però trovare il varco giusto.

Nella ripresa i salentini sono rientrati in campo con maggiore determinazione, alzando il baricentro e aumentando la pressione sulla difesa della Fiorentina. Il pareggio è arrivato al 71’, quando Tiago Gabriel ha trovato il colpo di testa vincente sugli sviluppi di un’azione insistita, battendo il portiere avversario e facendo esplodere il ‘Via del Mare’.

Nel finale entrambe le squadre hanno cercato il gol della vittoria, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni create, complice anche una buona organizzazione difensiva da entrambe le parti. Il risultato di parità premia così l’equilibrio visto in campo nel corso dei novanta minuti.

In classifica il Lecce aggancia la Cremonese a quota 28 punti, guadagnando un punto importante nella corsa salvezza, mentre la Fiorentina sale a 36 punti, mantenendo una posizione di metà classifica ma rallentando nella rincorsa alle zone europee.