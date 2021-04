Il video dall'Hub di Donna dove si trovano coloro che attraversano illegalmente il confine meridionale degli Stati Uniti

(LaPresse) Dopo le foto diffuse nelle scorse settimane dal deputato democratico texano, Henry Cuellar, che mostravano l’interno di un centro migranti a Donna, in Texas, un nuovo video mostra le condizioni all’interno della struttura federale. Nelle immagini si vedono i migranti, tra cui diversi bambini, stipati a dozzine in container da otto celle ciascuno al cui interno si trovano sdraiati a terra l’uno a fianco all’altro, coperti solo dai lenzuoli termici. Si tratta di strutture per l’identificazione e lo smistamento dei migranti che attraversano illegalmente il confine meridionale degli Stati Uniti e che generalmente ospitano un media di 3mila persone.

