Mediterraneo orientale, esercitazione Italia-Francia-Grecia-Cipro

di lcl

Milano, 26 ago. (LaPresse) - La Grecia, Cipro, la Francia e l'Italia hanno lanciato oggi un'esercitazione aeronautica congiunta a sud di Cipro. Le esercitazioni, denominate 'Eunomia', sono previste dal 26 agosto al 28 agosto e fanno parte della cooperazione tra i quattro paesi per affrontare le crescenti tensioni nel Mediterraneo tra Atene e Ankara. In una dichiarazione, il ministro della Difesa greco Nikos Panagiotopoulos ha affermato che "l'iniziativa mira a dimostrare l'impegno dei quattro paesi mediterranei europei per lo Stato di diritto come parte della politica di allentamento delle tensioni".

