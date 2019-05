Francia, pacco bomba esploso nel centro di Lione: almeno 7 feriti

Torna la paura del terrorismo in Francia. Nel centro di Lione un'esplosione in una strada pedonale ha ferito almeno sette persone. A causarla sarebbe stato un pacco bomba. La via Victor-Hugo, vicina alla piazza Bellecour, è stata evacuata e chiusa, secondo giornalisti sul posto.

La notizia viene confermata dallo stesso presidente francese."C'è stato un attacco a Lione", "non mi spetta fare bilanci ma, a questo stadio, non ci sono persone uccise. Ci sono dei feriti, quindi dedicherò un pensiero a loro e alle loro famiglie", ha dichiarato Emmanuel Macron.

