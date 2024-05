In un video di un'agenzia scientifica del Paese si vede l'oggetto passare sopra le regioni di Estremadura, Madrid e Granada

Il passaggio di un meteorite ha illuminato il cielo della Spagna nella notte di sabato, come mostra un filmato catturato dall’agenzia scientifica del Paese iberico. Il video degli scienziati del CSIC (Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo) mostra l’oggetto, denominato ‘SPMN180524F’, passare sopra le regioni di Estremadura, Madrid e Granada. NO RESALE; NO ARCHIVE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata