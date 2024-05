"Ci sveglieremo con una nuova repubblica", ha affermato

Dopo l’assalto, da parte di un commando di uomini armati, alla residenza del vicepremier e ministro all’Economia Vital Kamerhe a Kinshasa, nel quale sono morte tre persone, oggi il politico congolese autoesiliato Christian Malanga è apparso in un video postato su Facebook, circondato da diverse persone in uniforme militare, minacciando il presidente del Congo Tshisekedi. “Noi soldati siamo stanchi. Siamo arrivati a questo punto perché siamo stanchi. Siamo stanchi di tutte queste disgrazie al punto da coinvolgere i nostri figli. Tanto meglio. Lasciate che lascino il loro posto e si uniscano a noi, siamo stanchi. Non possiamo continuare con (Vital) Kamerhe o Félix (Tshisekedi). Hanno fatto troppe cose stupide nel nostro Paese. Dio è reale, non mente mai. Ci sveglieremo con una nuova repubblica“, ha detto.

