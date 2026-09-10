Usa, lo show di Trump: “Se vinciamo midterm 5mila dollari a ogni statunitense”

Show del presidente Usa Donald Trump nella notte a Dallas: in un comizio ha centrato l’attenzione sulle elezioni di midterm facendo anche una promessa agli elettori: “Se i Repubblicani vinceranno al Senato e alla Camera, grazie alla nostra straordinaria forza e al nostro successo economico, distribuirò un dividendo di 5mila dollari a ogni cittadino adulto degli Stati Uniti d’America”. Trump lo ha detto intervenendo alla serata inaugurale della convention del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di midterm. La misura “si chiamerà dividendo Trump“, ha specificato il tycoon.

L’esortazione: “Votare a midterm come se ci fosse mio nome sulla scheda”

“Vi chiedo di fingere che io sia candidato. Solo un’ultima volta, perché se perdiamo, perderete il vostro confine. Perderete i vostri sgravi fiscali. Perderete la vostra sicurezza. Perderete la vostra ricchezza”. Lo ha affermato, come riporta Abc, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intervenendo alla serata inaugurale della convention del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di midterm. “Vi chiedo di lasciarci finire il lavoro!”, ha aggiunto. Trump ha echeggiato le parole dell’ex presidente Usa Joe Biden, che fece un appello simile nel suo discorso sullo Stato dell’Unione del 2023.

“Votate repubblicano e lasceremo il resto del mondo nella polvere”

“Se consegniamo il futuro dell’America ai democratici di estrema sinistra, la nostra nazione impiegherà il prossimo decennio solo per rimettersi in piedi. Votate repubblicano e lasceremo il mondo nella polvere per generazioni a venire”, ha detto ancora il presidente Usa.