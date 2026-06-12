SpaceX, Elon Musk a Wall Street per il debutto: “Vi porteremo sulla Luna”

Musk ha suonato la campanella a distanza, dal Texas, e ha dato inizio all’Ipo

Per il debutto di SpaceX a Wall Street, Elon Musk promette la Luna. Letteralmente. “Vogliamo dire a chiunque voglia andare sulla Luna, o su Marte, che lo porteremo lì”, ha detto, suonando la campanella a distanza, dalla Starbase di SpaceX in Texas, e dando così il via all’Ipo (Initial public offer, offerta pubblica iniziale) della sua società al Nasdaq. L’obiettivo di Musk è raccogliere fondi per circa 75 miliardi di dollari, necessari per finanziare i suoi nuovi progetti di messa in orbita di satelliti e data center. “Avrei dato a SpaceX meno del 10% delle possibilità di riuscire ad avere successo, in generale”, ha commentato Musk.

SpaceX a Wall Street: il costo delle azioni

Le azioni di SpaceX potrebbero aprire intorno ai 175 dollari, superando così di circa il 30% il prezzo obiettivo di 135 dollari deciso dalla società di Elon Musk nell’ambito della sua Ipo. Lo riportano Cnbc e Bloomberg basandosi sulle segnalazioni di interesse da parte degli operatori, che vengono condivise prima dell’inizio delle contrattazioni al fine di contribuire a determinare il prezzo di apertura.

Space X a Wall Street: gli ex dipendenti diventano “centomilionari”

Il razzo Starship di SpaceX decolla durante un volo di prova da Starbase, in Texas, venerdì 22 maggio 2026. (AP Photo/Eric Gay, File)

Secondo le valutazioni di Hill.com, piattaforma di investimento con sede a San Francisco, la valutazione prevista di 1.770 miliardi di dollari nell’ambito dell’Ipo di SpaceX comporterà che circa 4.400 tra attuali ed ex dipendenti diventeranno milionari. Lo riporta la Cnn, sottolineando che circa 400 di questi dipendenti diventeranno “centomilionari”, con patrimoni superiori a 100 milioni di dollari.

La dem Warren sul debutto di SpaceX: “Cifre insensate”

La senatrice democratica statunitense Elizabeth Warren ha criticato la Securities and Exchange Commission (Sec), l’equivalente della Consob italiana (Commissione nazionale per le società e la borsa), per aver approvato l’offerta pubblica iniziale (Ipo) di SpaceX, la più grande della storia. “La Sec di Trump ha dato il via libera a un’Ipo con cifre che gli analisti hanno definito ‘insensate’“, ha dichiarato Warren in un comunicato stampa diffuso oggi e ripreso dalla Cnn. “La Sec dovrebbe fare il suo lavoro e assicurarsi che Elon Musk non truffi gli investitori”, ha aggiunto Warren.

Elon Musk sees a future where AI replaces HALF of all jobs.



If he’s right, our country’s wealth could get sucked up by a handful of billionaires while workers get left behind.



We need to tax AI so Americans share in its growth—and Big Tech pays for the disruption it causes. pic.twitter.com/9hJdqsE0Sn — Elizabeth Warren (@SenWarren) June 12, 2026

Sulla scia della novità di SpaceX, la senatrice ha attaccato Musk con un post su X anche per il suo uso dell’AI. “Elon Musk prevede un futuro in cui l’intelligenza artificiale sostituirà la METÀ di tutti i posti di lavoro – ha scritto -. Se avesse ragione, la ricchezza del nostro Paese potrebbe finire nelle mani di una manciata di miliardari, mentre i lavoratori verrebbero lasciati indietro. Dobbiamo tassare l’intelligenza artificiale affinché gli americani possano beneficiare della sua crescita e le grandi aziende tecnologiche paghino per i disagi che causano”.