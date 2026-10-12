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lunedì 12 ottobre 2026

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Israele, esplosione durante una gita scolastica: un morto e decine di feriti

Israele, esplosione durante una gita scolastica: un morto e decine di feriti
Zawtar al-Sharqieh, sud del Libano, 28 settembre 2026 (Photo by: Stringer/picture-alliance/dpa/AP Images)
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E’ successo sulla cresta di Ramim, nell’Alta Galilea, al confine con il Libano

Una persona è morta e altre 19 sono rimaste ferite in seguito all’esplosione di un ordigno sulla cresta di Ramim, nell’Alta Galilea, in Israele, al confine con il Libano. Ne ha dato notizia l’emittente israeliana Kan, specificando che le vittime sono insegnanti e studenti della scuola secondaria ORT Ma ‘alot, che stavano partecipando a una gita. Tre feriti sono in condizioni gravi. Il premier Benjamin Netanyahu è stato informato dei dettagli del grave incidente. “Ha chiesto di assicurarsi che i feriti vengano trasportati il più rapidamente possibile negli ospedali”, ha affermato l’ufficio del primo ministro. 

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