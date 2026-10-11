Attacco all’aeroporto di Riad, gli Usa valutano raid contro gli Houthi. Gli yemeniti: “Evitare gli scali sauditi”

Gli Stati Uniti valutano la possibilità di unirsi ai raid sauditi contro i ribelli Houthi. È quanto detto dal presidente Donald Trump dopo l’attacco all’aeroporto di Riad: “Potremmo farlo. Valuteremo la situazione”, ha affermato. “Abbiamo appena appreso del recente attacco, quindi prenderemo una decisione. Agiamo molto rapidamente”. Trump ha anche annunciato l’intenzione di parlare con il principe ereditario Mohammed bin Salman, dichiarando che “quanto accaduto in Arabia Saudita è inaccettabile“. Alla domanda su un possibile coinvolgimento degli Stati Uniti, Trump ha risposto: “Vedremo”. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato, tramite un post sui social media, che un cittadino statunitense è rimasto ucciso nell’attacco, che egli stesso ha condannato. “Questi attacchi deplorevoli dimostrano un palese disprezzo per la vita di civili innocenti. Devono cessare immediatamente”, ha affermato.

L’ultimo attacco all’aeroporto internazionale di Riad, capitale dell’Arabia Saudita, ha causato la morte di 12 persone e il ferimento di oltre 300 altre – alcune delle quali versano in condizioni critiche – secondo quanto riferito dalle autorità dell’aviazione civile nelle prime ore di domenica. La coalizione a guida saudita ha attribuito la responsabilità dell’accaduto ai ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, provenienti dal vicino Yemen. Si è trattato dell’attacco più letale avvenuto in un Paese arabo del Golfo dall’inizio del conflitto legato all’Iran, i cui fronti si sono estesi fino a comprendere la recente intensificazione degli scontri tra gli Houthi e le forze governative yemenite sostenute dall’Arabia Saudita.

Un missile ha colpito un’area del complesso dell’aeroporto internazionale King Khalid che ospita i terminal 3 e 4, dedicati ai voli nazionali; a riferirlo è stato un funzionario regionale, che ha parlato a condizione di anonimato poiché non autorizzato a rilasciare dichiarazioni ai media.Secondo la nota diffusa dalle autorità saudite, tra le vittime figurano quattro cittadini sauditi, due cittadini del Bangladesh, un palestinese, un cittadino statunitense, un egiziano, un giordano, un siriano e un sudanese. È stato inoltre reso noto che i feriti sono attualmente in cura presso diversi ospedali.L’attacco – l’ultimo di una serie di incursioni subite dallo scalo nell’ultima settimana – dovrebbe accrescere la pressione saudita sugli alleati, inclusi gli Stati Uniti, affinché forniscano sostegno militare al Regno.

Gli Houthi: “Evitare gli aeroporti sauditi”

Le forze armate yemenite “rinnovano il loro avvertimento a tutte le compagnie di navigazione aerea, agli esperti, ai dipendenti, ai lavoratori e ai viaggiatori dall’utilizzare gli aeroporti e gli spazi aerei sauditi, poiché sono esposti a potenziali attacchi e teatro di operazioni da parte delle nostre forze, ad eccezione degli aeroporti della Mecca e della Medina”. Così in un post su X il portavoce militare degli Houthi Yahya Saree, che invita “tutti a prendere sul serio i nostri avvertimenti” . L’Arabia Saudita, aggiunge, “si prenderà la responsabilità di qualsiasi tentativo fallito di intercettare gli attacchi in arrivo”. Gli Houthi confermano che proseguiranno nel consolidare le operazioni annunciate “aeroporto per aeroporto, assedio per assedio, escalation per escalation”, fino al raggiungimento dei loro obiettivi.

القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف ومسرحا للعمليات من قبل قواتنا باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتهيب بالجميع لأخذ تحذيراتنا على محمل الجد وتتحمل السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة. وتؤكد القوات المسلحة أنها ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق أهدافها. — العميد/ يحيى سريع (@Yah_Saree) October 11, 2026

Kallas: “Fondamentale coordinamento tra Aspides e Riad”

“L’attacco degli Houthi all’aeroporto internazionale di Riad è un orrendo atto di terrore. Non può esserci giustificazione per attacchi indiscriminati contro civili e infrastrutture civili”. Così su X l’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, e vicepresidente della commissione Ue, Kaja Kallas. L’Unione, aggiunge, “è solidale con il Regno dell’Arabia Saudita. Offriamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime, e auguriamo una rapida guarigione ai feriti. Rimango in stretto contatto con il ministro degli esteri Faisalbin Farhan. I ministri degli Esteri dell’UE discuteranno delle crescenti tensioni nella regione lunedì. Un coordinamento rafforzato tra l’operazione navale dell’UE nel Mar Rosso Aspides e la Coalizione multinazionale per la difesa marittima guidata dall’Arabia Saudita è vitale”.