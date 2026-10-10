Attacco all’aeroporto di Riad, scalo evacuato e traffico sospeso

Nuovo attacco all’aeroporto internazionale King Khalid di Riad, in Arabia Saudita. Secondo due funzionari regionali, lo scalo è stato evacuato e il traffico aereo sospeso. Inoltre è stato diffuso un breve avviso che invita i passeggeri a contattare le compagnie aeree per verificare lo stato dei voli. Un residente, Ahmed Sayed, ha riferito all’Associated Press di aver sentito almeno due forti esplosioni che hanno fatto tremare la capitale.

Le offensive degli Houthi

L’aeroporto era già stato preso di mira più volte nel corso della settimana, con un bilancio di tre civili sauditi uccisi giovedì, tra cui un pilota. Gli Houthi, sostenuti dall’Iran, avevano rivendicato la responsabilità dei precedenti attacchi, ma al momento non hanno rilasciato dichiarazioni sull’episodio di sabato.

Gli scontri in Yemen tra Houthi e forze governative sostenute dall’Arabia Saudita si sono intensificati nell’ultimo periodo. La coalizione a guida saudita sta fornendo supporto aereo alle truppe dello Stato nel tentativo di invertire le recenti avanzate dei ribelli lungo la costa del Mar Rosso.