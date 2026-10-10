Ucraina, raid russo su Zaporizhzhia: almeno 11 morti

(LaPresse) La Russia sabato ha lanciato diversi attacchi sulla regione di Zaporizhzhia, causando almeno 11 morti. Tra le vittime ci sono anche tre bambini, uccisi quando le bombe aeree hanno colpito edifici residenziali, ha dichiarato Mykhailo Semikin, capo dell’amministrazione militare regionale. Almeno 16 persone sono rimaste ferite, ha riferito Ivan Fedorov, copresidente del consiglio di difesa della regione. I raid di Mosca sono partiti all’indomani dell’annuncio di Donald Trump di un accordo per l’acquisto di gasolio russo.