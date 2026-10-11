Centrosinistra, Schlein: "Unica garanzia da dare è l'unità, mai più l'errore del 2022"

“C’è un’unica garanzia che sento di dover dare agli elettori. Non rifaremo mai più l’errore di dividerci e il favore alle destre di consegnare loro la vittoria. Sappiamo che abbiamo la responsabilità insieme di non permettere gli stessi errori”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo al ‘Rumore Festival’ di Fanpage, risponde a chi le chiede un commento alle ‘garanzie’ chieste da Giuseppe Conte sulla presenza in coalizione di Matteo Renzi. “L’altra cosa che ci chiede la nostra gente oltre all’unità è la coerenza del progetto”, ha aggiunto. “Il lavoro sul programma non parte adesso ma è partito oltre tre anni fa, quando insieme abbiamo firmato la proposta unitaria per il salario minimo”.