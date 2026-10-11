Centrosinistra, Conte: "No veti ma chiedo garanzie, non a Renzi ma a Schlein"

“Puoi anche pensare di allargare tantissimo la coalizione per cercare andare a vincere, ma rischi di confezionare un progetto politico che vince, ma poi si scioglie come neve al sole. Nel centrosinistra è già successo”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte, intervenendo al ‘Rumore Festival’ di Fanpage. “Se dopo uno o due anni sbagliamo, credo la delusione sarebbe così cocente da rischiare di avere Meloni per altri dieci anni”, aggiunge. “Non metto veti, ma un problema di affidabilità l’ho posto e ho chiesto garanzie che deve dare chi in questo momento ritiene che Renzi sia essenziale per questo progetto – prosegue -. Non chiedo garanzie giuridiche del ‘tostapane’ e non a Renzi, ma a Schlein chiedo di confezionare e costruire paletti” e “non ne faccio solo una questione di Renzi in modo che nessuno un domani sia in condizione di fare danni”, perché “serve per un progetto solido e duraturo”.