Centrosinistra, Fratoianni: "Se vinciamo, riconoscimento Palestina e no aumento spese armi"

“Se il centrosinistra vincerà le prossime elezioni, nel primo consiglio dei ministri, dovrà essere revocato l’accordo preso dall’Italia con la Nato di portare la spesa militare al 5%. Altrimenti non facciamo un governo di alternativa”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dal palco del Festival di Fanpage in corso all’Acquario Romano. “E aggiungo che al primo consiglio dei ministri faremo anche un’altra cosa – conclude il leader rossoverde – che forse non cambierà la storia, non cambierà la sorte, ma che è giusto, doveroso e rilevante: riconosceremo lo Stato di Palestina”.