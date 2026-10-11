India, i leader degli 'Scarafaggi' scarcerati annunciano che la protesta non si ferma

I leader del movimento giovanile indiano degli ‘Scarafaggi’ hanno promesso di continuare le proteste dopo essere stati rilasciati dalla detenzione. La polizia ha fermato diversi manifestanti mentre tentavano di marciare verso Jantar Mantar, il luogo designato per le proteste nel cuore della capitale indiana. “Il governo ha paura” dei giovani che chiedono che venga fatta giustizia, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce Saurav Das, aggiungendo: “Non ci tireremo indietro”. I tre leader sono stati liberati a condizione che non commettano “alcuna violazione dell’ordine pubblico per un anno”, secondo quanto riferito dal direttore legale del movimento. Le proteste sono state innescate da una revisione delle liste elettorali che, dall’anno scorso, ha comportato la cancellazione di oltre 130 milioni di elettori.