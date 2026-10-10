Trump: “È il momento che l’Ucraina abbia un nuovo presidente”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che è arrivato il momento per l’Ucraina di avere un nuovo presidente, suggerendo che l’attuale leader Volodymyr Zelensky non abbia fatto abbastanza per porre fine alla guerra con la Russia.

Intervenendo sabato alla Casa Bianca, il leader di Washington ha affermato: “Suggerisco che si dotino di un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo”, “per qualche motivo (Zelensky ndr) non lo fa mai”. Il tycoon ha anche sostenuto che se fosse stato presidente degli Stati Uniti nel 2022, la guerra “non sarebbe mai iniziata”. “Non c’era alcun motivo per cui la guerra tra Ucraina e Russia dovesse scoppiare. È scoppiata a causa dell’incompetenza”, ha aggiunto.

Zelensky ha “perso il 30% del proprio Paese e ha visto più di un milione di persone sfollare tra i due fronti, oltre a più di 2 milioni di morti. È una guerra che non avrebbe mai dovuto iniziare. E penso che sia ora che l’Ucraina si doti di un nuovo presidente”, ha detto ancora Trump.

Trump contro Zelensky per gli attacchi alle raffinerie russe

Il presidente Usa ha poi criticato il leader di Kiev per gli attacchi alle raffinerie russe e ha sostenuto che voglia creare problemi al mondo. “Gli avevamo detto: puoi fare quello che vuoi alla Russia, ma non colpire le raffinerie, perché è un problema che riguarda tutto il mondo. Ma lui vuole creare problemi al mondo intero”, ha detto il tycoon parlando dalla Casa Bianca, secondo quanto riportano i media statunitensi.

Trump: “Potremmo unirci agli attacchi sauditi contro gli Houthi”

Il leader repubblicano ha poi commentato la situazione in Medio Oriente, in particolare quella in Arabia Saudita. “Potremmo” unirci agli attacchi sauditi contro gli Houthi, ha affermato Trump precisando però di non aver ancora preso una decisione.

Oggi, sabato 10 ottobre, l’aeroporto internazionale di Riad è stato vittima di attacchi aerei che hanno causato diversi feriti e l’evacuazione dello scalo. Tuttavia non si conoscono ancora i responsabili dell’offensiva. Il gruppo di ribelli Houthi, sostenuto dall’Iran, nei giorni scorsi aveva rivendicato la responsabilità dei precedenti raid che hanno interessato l’aeroporto.