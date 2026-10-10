Papa Leone XIV contro gli Usa: “La pena di morte è inammissibile”

Papa Leone XIV ancora una volta critico nei confronti degli Stati Uniti. “La pena di morte è inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale: sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci, che proteggono i cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi”, ha scritto su X il Pontefice usando l’hashtag #NoDeathPenalty. Il post di Prevost è arrivato nelle ore in cui si parla della diretta streaming dell’esecuzione di Nidal Hasan negli Usa e in occasione della Giornata contro la pena di morte.

The death penalty is inadmissible because it is an attack on the inviolability and dignity of the person. The common good can be safeguarded and the requirements of justice can be met without recourse to capital punishment: effective systems of detention have been developed that protect citizens while at the same time do not completely deprive those who are guilty of the possibility of redemption. #NoDeathPenalty — Pope Leo XIV (@Pontifex) October 10, 2026

Chi è Nidal Hasan e cosa ha fatto

Il Pentagono ha annunciato che Nidal Hasan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, verrà fucilato da un plotone di soldati il 3 dicembre e che l’esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il 56enne, psichiatra dell’esercito, il 5 novembre 2009 entrò in un edificio sanitario della base militare texana dove i soldati si sottoponevano a visite mediche. Dopo aver gridato “Allah Akbar”, che in arabo significa “Dio è grande”, aprì il fuoco con una pistola dotata di puntatore laser. Il bilancio fu di 13 morti e più di 30 feriti.

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth di recente ha dichiarato che “sarà fucilato da un plotone di soldati, come è giusto che sia. Faremo in modo che le persone possano vederla, perché la gente deve capire che azioni di questo tipo comportano conseguenze molto gravi”. Le forze armate statunitensi non eseguono una condanna a morte dal 1961.

La fallita esecuzione di Christa Pike

Sempre negli Stati Uniti, in questi giorni, il dibattito sulla pena di morte si è fatto ancora più acceso per via del caso della fallita esecuzione di Christa Pike. La 50enne, unica donna condannata a morte nel Tennessee da 200 anni a questa parte, è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital. Pike è stata condannata per l’omicidio di Colleen Slemmer, uccisa nel gennaio 1995 quando aveva 18 anni.