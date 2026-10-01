Christa Pike sopravvive a due iniezioni letali: i legali chiedono di fermare l’esecuzione

Christa Pike, l’unica donna condannata a morte nel Tennessee, negli Stati Uniti, da 200 anni a questa parte, è sopravvissuta alle due dosi letali di pentobarbital somministrate durante l’esecuzione, secondo quanto riferito dai media presenti. Le autorità del Tennessee non sono riuscite a eseguire la condanna a morte della donna, riconosciuta colpevole di un omicidio commesso nel 1995, dopo averle iniettato due dosi del farmaco letale.

I legali di Christa Pike chiedono di fermare l’esecuzione

L’esecuzione era stata sospesa per diverse ore in attesa che i tribunali si pronunciassero su un ricorso presentato all’ultimo minuto. La procedura era stata programmata dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva annullato la decisione di una corte d’appello che aveva bloccato l’iniezione letale appena un’ora prima del suo inizio previsto. Mercoledì in tarda serata, i legali di Pike hanno presentato un’istanza d’urgenza alla Corte Suprema degli Stati Uniti per bloccare e sospendere immediatamente la condanna a morte, sostenendo che la donna stesse subendo una “sofferenza inutile” in violazione del suo diritto a non essere sottoposta a pene crudeli. Hanno inoltre depositato istanze presso la Corte del Sesto Circuito e la corte distrettuale.

L’esecuzione di Pike, 50 anni, era prevista per le 10 di mercoledì per l’omicidio commesso quando ne aveva 18: sarebbe stata la prima donna giustiziata in Tennessee in oltre due secoli.

Le foto di Colleen Slemmer, uccisa da Christa Pike nel 1995, 30 settembre 2026, Nashville, Usa (AP Photo/George Walker IV)

Gli avvocati: “Non siamo stati informati sulle sue condizioni”

Secondo i suoi avvocati, Pike era viva e russava rumorosamente dopo il tentativo di iniezione letale ed è stata trasportata in ambulanza fuori dal carcere. “Non siamo stati informati sulle sue condizioni”, hanno dichiarato i legali di Pike in un comunicato. I funzionari hanno somministrato a Pike due dosi di pentobarbital, hanno dichiarato i suoi avvocati in atti depositati in tribunale nella tarda serata di mercoledì. Robin M. Maher, direttrice esecutiva del Death Penalty Information Center, ha definito l’esperienza vissuta da Pike “singolare e senza precedenti”.

I legali di Pike hanno dichiarato: “Non proviamo alcuna soddisfazione nell’aver avuto ragione, ma le preoccupazioni sollevate dalla signora Pike si sono rivelate fondate: difficoltà di accesso venoso, rottura delle vene, pentobarbital degradato, assenza di assistenza medica d’emergenza quando le cose inevitabilmente vanno storte; il tutto nell’ambito di un protocollo che rimane avvolto nel segreto”.

I rappresentanti dei media, che osservavano da una stanza separata, hanno riferito che alle 19.27 i funzionari hanno aperto le tende della camera della morte, mostrando Pike legata a una barella. La 50enne è rimasta cosciente e, a un certo punto, ha sollevato la testa chiedendo ai funzionari della prigione se fosse normale che il suo braccio desse quella sensazione. Non è stato chiaro a cosa si riferisse.

Altre sette persone sono sopravvissute a complicazioni mediche dovute all’incapacità della squadra incaricata dell’esecuzione di individuare una vena per somministrare i farmaci dell’iniezione letale, ma nessuno è rimasto in vita dopo aver ricevuto i farmaci utilizzati in tali esecuzioni, ha affermato Maher.