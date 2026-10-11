F1, Gp Singapore 2026: vince Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli

Verstappen ci ha preso gusto e fa il bis. Dopo il successo di una settimana fa in Bahrein, il pilota della Red Bull domina il Gp di Singapore 2026 precedendo sul traguardo la Ferrari di Charles Leclerc. Sul podio Kimi Antonelli che con la sua Mercedes vede sempre più vicino il titolo Mondiale. Ad Austin, nella prossima gara in calendario, infatti il bolognese ha il suo primo match point per laurearsi campione.

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A otto giri dalla fine Antonelli ha confezionato una magia: ha approfittato del tentativo di Lando Norris di superare Lewis Hamilton, il britannico della McLaren è andato lungo e così il ventenne bolognese ha messo il muso della sua Mercedes davanti, poi ha scavalcato di forza Hamilton e si è meritato un inatteso terzo posto in chiusura di un fine settimana complesso. Quarti e quinti le McLaren del campione del mondo Lando Norris e di Oscar Piastri che hanno preceduto l’altra rossa di Lewis Hamilton.

Antonelli ha adesso un vantaggio di 102 punti su George Russell che a Singapore ha chiuso al nono posto. Tra due domeniche (il 25 ottobre) ha la possibilità di vincere il titolo riportando un pilota italiano in cima al mondo dopo un digiuno che dura dal 1953 con Alberto Ascari (su Ferrari 500 F2). Per vincere il titolo Kimi deve fare suo il Gp e Russell nono o peggio. Se però dovessero cancellare le tappe in programma in Qatar e Abu Dhabi (per via della vicende in Medioriente) e rimpiazzarla con Imola, quindi una gara in meno rimasta, ad Antonelli basterebbe stare davanti a Russell o non perdere più di 2 punti.

Antonelli: “Match point a Austin? Pensiamo a fare un buon weekend”

“E’ stata una gara lunga, sono contento per il podio ed è stato bello essere riuscito a sfruttare la lotta tra Norris e Hamilton e superare entrambi. Ad Austin potrei vincere il Mondiale? Non preoccupiamoci su questo, cerchiamo di fare il miglior weekend per completare l’opera”, ha detto Antonelli al termine del Gp di Singapore.

That’s right, Kimi! You could clinch the world title in Austin! 😁 #F1 #SingaporeGP https://t.co/vjFvqHPz8Y — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Verstappen: “C’è voluto un po’ di tempo per vincere qui a Singapore”

“Ci ha voluto un bel po’ per vincere qui ma è stata molto buona questa gara. Abbiamo un buon passo con gomme soft e medie e ha funzionato tutto alla perfezione. Abbiamo una grande motivazione, le ultime gare sono state molto positive. Vogliamo portare a casa altri risultati importanti con il team”, ha dichiarato Verstappen, re del Gp di Singapore di F1, dove in carriera non era mai riuscito a vincere.