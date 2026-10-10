Christa Pike è stata dimessa dall’ospedale

La 50enne, sopravvissuta a due iniezioni letali, è tornata nel carcere femminile dove è detenuta da 30 anni

Christa Pike, la 50enne sopravvissuta al tentativo di esecuzione tramite iniezione letale in Tennessee, è stata dimessa dall’ospedale ed è tornata al Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, il carcere femminile dove è stata detenuta per 30 anni, hanno riferito i suoi avvocati in un comunicato. “È grata ai soccorritori e al suo team medico per le cure prestate in queste circostanze straordinarie. Continua a ricevere assistenza medica in carcere e continueremo a monitorare il suo recupero“, hanno affermato i legali.

Pike è sopravvissuta a due dosi di pentobarbital quando lo Stato ha tentato di giustiziarla tramite iniezione letale il 30 settembre scorso per l’omicidio a colpi di arma da fuoco e accoltellamento della compagna di classe Colleen Slemmer, avvenuto nel 1995 (quando aveva 18 anni). È stata l’unica donna condannata a morte nel Tennessee da 200 anni a questa parte.

Papa Leone XIV: “La pena di morte è inammissibile”

Proprio oggi, sabato 10 ottobre, Papa Leone XIV ha criticato (indirettamente) gli Stati Uniti per l’utilizzo della pena capitale. “La pena di morte è inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale: sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci, che proteggono i cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi”, ha scritto su X il Pontefice usando l’hashtag #NoDeathPenalty.