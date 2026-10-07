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mercoledì 7 ottobre 2026

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Polonia, attacco con coltello in una scuola: fermato un 19enne

Polonia, attacco con coltello in una scuola: fermato un 19enne
Agenti di polizia e militari polacchi (AP Photo/Matthias Schrader), File)
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Ci sarebbero almeno sette feriti, tutti minorenni e due dei quali in gravi condizioni

Attacco con coltello in un complesso scolastico di Ostroleka, in Polonia. La polizia locale ha riferito in una nota su X che ci sarebbero almeno sette feriti, tutti minorenni e due dei quali in gravi condizioni, e che per l’aggressione è stato fermato un 19enne, anch’egli trasportato in ospedale. Secondo il media polacco Rmf 24, il 19enne sarebbe uno studente della scuola e avrebbe ferito altri giovani e un insegnante.

Secondo la polizia l’aggressione è avvenuta intorno alle ore 11:00 e l’aggressore ha utilizzato un “oggetto appuntito”. Il sospettato è stato fermato sulla riva di un fiume, a meno di un chilometro dalla scuola, dopo aver apparentemente tentato di fuggire dal luogo dell’aggressione. 

Due ore dopo l’aggressione, il sindaco Pawel Niewiadomski ha scritto sui social media che la “situazione è sotto controllo” e che le autorità sono presenti sul posto per chiarire “tutte le circostanze dell’incidente”. La polizia della Masovia, di cui fa parte Varsavia, ha pubblicato una foto su X che ritrae un agente con la mano appoggiata sulla schiena di una persona distesa a terra e con le mani legate. Nell’immagine, il volto e le mani della persona sono stati oscurati. Gli attacchi nelle scuole sono eventi rari in Polonia. Tuttavia, il mese scorso, un accoltellamento in un convento cattolico nel sud-est del Paese ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro, la polizia ha fermato un sospettato.

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