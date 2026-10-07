Polonia, attacco con coltello in una scuola: fermato un 19enne

Attacco con coltello in un complesso scolastico di Ostroleka, in Polonia. La polizia locale ha riferito in una nota su X che ci sarebbero almeno sette feriti, tutti minorenni e due dei quali in gravi condizioni, e che per l’aggressione è stato fermato un 19enne, anch’egli trasportato in ospedale. Secondo il media polacco Rmf 24, il 19enne sarebbe uno studente della scuola e avrebbe ferito altri giovani e un insegnante.

Secondo la polizia l’aggressione è avvenuta intorno alle ore 11:00 e l’aggressore ha utilizzato un “oggetto appuntito”. Il sospettato è stato fermato sulla riva di un fiume, a meno di un chilometro dalla scuola, dopo aver apparentemente tentato di fuggire dal luogo dell’aggressione.

Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzewanego o zaatakowanie ostrym narzędziem osób w pobliżu i na terenie szkoły w Ostrołęce. Ze wstępnych informacji wynika, że mogło dojść do zranienia 7 osób. Policjanci na miejscu wykonują czynności i ustalają przebieg zdarzenia. — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 7, 2026

Due ore dopo l’aggressione, il sindaco Pawel Niewiadomski ha scritto sui social media che la “situazione è sotto controllo” e che le autorità sono presenti sul posto per chiarire “tutte le circostanze dell’incidente”. La polizia della Masovia, di cui fa parte Varsavia, ha pubblicato una foto su X che ritrae un agente con la mano appoggiata sulla schiena di una persona distesa a terra e con le mani legate. Nell’immagine, il volto e le mani della persona sono stati oscurati. Gli attacchi nelle scuole sono eventi rari in Polonia. Tuttavia, il mese scorso, un accoltellamento in un convento cattolico nel sud-est del Paese ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro, la polizia ha fermato un sospettato.