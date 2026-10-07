7 ottobre, Israele ricorda le vittime dell’attacco del 2023 – La diretta

Israele commemora i 3 anni dall’attacco del 7 ottobre 2023, guidato da Hamas, in cui circa 1.200 persone furono uccise e 251 rapite. Le cerimonie sono iniziate alle 6:29 del mattino, ora in cui ebbe inizio l’attacco. A quell’ora, i sopravvissuti e le famiglie delle vittime si sono riunite al kibbutz Re’im, dove 3 anni fa si stava tenendo il festival musicale Nova in cui i terroristi massacrarono 378 persone e portarono via 44 ostaggi a Gaza.

6:29am, October 7th. Three years since that horrific morning, we lit a memorial candle at the President’s Residence in Jerusalem. Three years of immense pain, loss, and trauma. We remember all those who were murdered and all who fell in battle. May their memory be a blessing. https://t.co/1Jx2aWjyph — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 7, 2026