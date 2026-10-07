7 ottobre, l'omaggio degli israeliani al memoriale di Reim dove si teneva il Nova Festival

Gli israeliani si sono riuniti mercoledì mattina a Reim per commemorare l’attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha causato la morte di 1.200 persone, ha portato alla presa in ostaggio di 251 persone e ha scatenato una guerra devastante a Gaza che ha lasciato gran parte del territorio in rovina. Nel sud di Israele, le famiglie hanno pianto i propri cari agli incroci, nei rifugi antiaerei e nel luogo in cui si svolgeva il Nova festival che i miliziani hanno preso d’assalto tre anni fa, nell’attacco più sanguinoso mai sferrato contro Israele. È il primo anniversario in cui tutti gli ostaggi sono tornati a casa, segnando una nuova fase del lutto. “Si è trattato di un colossale fallimento dello Stato di Israele, che è stato fondato per difendere gli ebrei nella nostra terra”, ha affermato Naftali Bennett, ex primo ministro israeliano e candidato alle prossime elezioni israeliane, anche lui al memoriale di Reim. Roey Deri, 28 anni, un sopravvissuto del Nova che ha perso tre amici nell’attacco del 7 ottobre, ha dichiarato: “Ironia della sorte, ogni volta che vengo qui mi sento a casa; ci sono già molte persone che conosco, sopravvissuti, famiglie in lutto che ho incontrato nel corso di questi tre anni; è sempre un momento carico di emozioni e difficile da affrontare”.