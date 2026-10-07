Grave attacco missilistico russo su un edificio residenziale a Pryluky in Ucraina

Un massiccio attacco russo ha colpito l’Ucraina nella notte tra il 6 e il 7 ottobre. Il leader di Kiev Volodymyr Zelensky, che aveva già informato la popolazione di un imminente raid su vasta scala da parte di Mosca, lo ha definito un “regalo di compleanno per Putin“, che compie oggi 74 anni. L’attacco ha colpito 12 regioni, tra cui quella di Chernihiv, dov’è stato distrutto un edificio residenziale a Pryluky, provocando la morte di almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, e il ferimento di altre 34.