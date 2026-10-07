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mercoledì 7 ottobre 2026

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Grave attacco missilistico russo su un edificio residenziale a Pryluky in Ucraina

Grave attacco missilistico russo su un edificio residenziale a Pryluky in Ucraina
Residenti e soccorritori trasportano i corpi delle vittime di un attacco missilistico russo contro un edificio residenziale a Pryluky in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
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Residenti e soccorritori trasportano i corpi delle vittime di un attacco missilistico russo contro un edificio residenziale a Pryluky in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Residenti e soccorritori trasportano i corpi delle vittime di un attacco missilistico russo contro un edificio residenziale a Pryluky in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Residenti e soccorritori sgomberano le macerie di un edificio residenziale distrutto da un attacco missilistico russo a Pryluky in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Residenti e soccorritori sgomberano le macerie di un edificio residenziale distrutto da un attacco missilistico russo a Pryluky in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Residenti e soccorritori sgomberano le macerie di un edificio residenziale distrutto da un attacco missilistico russo a Pryluky in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Residenti e soccorritori trasportano i corpi delle vittime di un attacco missilistico russo contro un edificio residenziale a Pryluky in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Residenti e soccorritori trasportano i corpi delle vittime di un attacco missilistico russo contro un edificio residenziale a Pryluky in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Residenti e soccorritori sgomberano le macerie di un edificio residenziale distrutto da un attacco missilistico russo a Pryluky in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Residenti e soccorritori sgomberano le macerie di un edificio residenziale distrutto da un attacco missilistico russo a Pryluky in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Un massiccio attacco russo ha colpito l’Ucraina nella notte tra il 6 e il 7 ottobre. Il leader di Kiev Volodymyr Zelensky, che aveva già informato la popolazione di un imminente raid su vasta scala da parte di Mosca, lo ha definito un “regalo di compleanno per Putin“, che compie oggi 74 anni. L’attacco ha colpito 12 regioni, tra cui quella di Chernihiv, dov’è stato distrutto un edificio residenziale a Pryluky, provocando la morte di almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, e il ferimento di altre 34.

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