Pedro annuncia il ritiro: “È arrivato il momento giusto”

Pedro annuncia il ritiro dal calcio giocato all’età di 39 anni. “Penso che sia il momento giusto. Il momento di fare un passo avanti e iniziare un nuovo capitolo nella mia vita. Sono orgoglioso di aver vissuto il mio sogno e a tutte le persone che sono state al mio fianco per renderlo realtà. Grazie calcio per avermi reso così felice“. Queste le parole dell’ex attaccante di Barcellona, Chelsea e Lazio sul suo profilo Instagram.

Nel corso di una lunghissima carriera, Pedro ha vinto tutto con la maglia del Barcellona e della Spagna. Con i blaugrana ha vinto tre volte la Champions League, oltre a tre Supercoppe Europee, due Mondiali per Club, cinque campionati spagnoli e tre Coppe del Re. Con il Chelsea ha vinto anche una Premier League e una Fa Cup. Infine con la maglia della Nazionale ha conquistato i Mondiali nel 2010 e gli Europei nel 2012.