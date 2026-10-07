7 ottobre: a Roma la commemorazione in Sinagoga con minuto di silenzio

(LaPresse) – Martedì sera, in sinagoga a Roma, si è aperta con un minuto di silenzio la commemorazione delle vittime dell’attentato del 7 ottobre e dell’attentato di Roma nel 1982. Tante le personalità presenti, tra queste il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana che siede vicino al rabbino Riccardo Di Segni. Ci sono anche i parlamentari Graziano Delrio, Piero Fassino, Ivan Scalfarotto, Lucio Malan e Maurizio Gasparri e il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi.