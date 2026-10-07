Nigeria, aereo militare precipita: 25 vittime

(LaPresse) – Sono iniziate le operazioni di soccorso per recuperare i resti delle 25 persone a bordo di un aereo dell’Aeronautica militare nigeriana precipitato lunedì nello Stato di Ondo. Il velivolo, un ATR-42, trasportava 20 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio durante una missione di routine diretta a Lagos, capitale economica del Paese. L’aereo è scomparso dai radar ed è stato successivamente localizzato vicino a una base navale nella città fluviale di Igbokoda. Il presidente nigeriano Bola Tinubu ha proclamato tre giorni di lutto nazionale e ordinato le bandiere a mezz’asta in tutto il Paese. Le autorità hanno avviato le operazioni di recupero mentre restano ancora da chiarire l’entità dei danni e le cause dell’incidente.