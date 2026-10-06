Nailympia 2026, a Londra la competizione dedicata alle unghie: ecco le più originali

A Londra ritorna Nailympia: la competizione dedicata alle unghie in cui si sfidano nail artist da tutto il mondo. Temi diversi, fatati, orientali, gotici. Le nail artist hanno solo un’ora per completare le loro creazioni fantasy, ma le modelle possono arrivare all’arena già truccate e in costume, anche se ci sono sempre alcuni ritocchi dell’ultimo minuto.

Alex Fox, direttrice di Nailympia, afferma: “Quello che la maggior parte delle persone, la gente comune, non sa è che le onicotecniche e le professioniste delle unghie sono creative nell’anima. Quando realizzano un’unghia in salone, lo fanno con precisione e abilità. Con tanta conoscenza e formazione. Ma dentro quella onicotecnica c’è una bambina ribelle che non vede l’ora di uscire. Quella è la sua creatività, e io le permetto di emergere e scatenarsi qui. E mostrano cosa c’è dentro. Ed è lì che vediamo la vera creatività”.