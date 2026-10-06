Francia, scontri a Parigi dopo la manifestazione studentesca: la polizia usa i lacrimogeni

Scontri a Parigi al termine di una nuova manifestazione studentesca contro i tagli e la carenza di finanziamenti per l’istruzione. La polizia antisommossa ha utilizzato gas lacrimogeni, mentre alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti e fuochi d’artificio contro gli agenti. Le proteste vanno avanti da oltre due settimane, tra boicottaggi delle lezioni e blocchi degli istituti. Gli interventi delle forze dell’ordine hanno portato a più di 6.100 arresti, in gran parte di minorenni. Gli studenti denunciano aule fatiscenti, carenza di personale, condizioni difficili e carichi di lavoro pesanti.