Donald Trump approva la fucilazione per l’autore della sparatoria a Fort Hood

Il presidente Donald Trump ha approvato l’esecuzione mediante fucilazione del maggiore dell’esercito Nidal Malik Hasan per la sparatoria avvenuta nel 2009 a Fort Hood, in Texas. Le forze armate statunitensi non eseguono una condanna a morte dal 1961. Il Segretario dell’Esercito stabilirà data e luogo dell’esecuzione, come ha scritto il portavoce del Pentagono Sean Parnell in un post su X.”Il giorno del giudizio per Hasan è finalmente arrivato”, ha scritto Parnell.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended — and President Donald J. Trump has approved — death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded 32 others while shouting “Allahu Akbar” during the attack. The Secretary of the Army will set the time and place of the execution. Judgement day for Hasan has finally come. — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 5, 2026

Hasan, psichiatra dell’esercito, entrò in un edificio sanitario dove i soldati si sottoponevano a visite mediche, gridò “Allah Akbar” – espressione araba che significa “Dio è grande” – e aprì il fuoco con una pistola dotata di puntatore laser. Tredici persone rimasero uccise e più di 30 ferite. Affermò che il suo gesto mirava a impedire ai soldati di recarsi in Afghanistan e uccidere i suoi correligionari musulmani; durante il processo, non tentò praticamente alcuna difesa. Disse ai giurati che le prove avrebbero confermato la sua responsabilità nella sparatoria e si descrisse come un soldato che aveva “cambiato schieramento”. L’approvazione di Trump avvia una serie di passaggi procedurali verso l’esecuzione, ma Hasan potrebbe bloccarli – potenzialmente per anni – presentando un ricorso di habeas corpus presso il sistema giudiziario civile federale, secondo quanto riportato in un articolo pubblicato a maggio sulla rivista Army Lawyer.

Trump ha approvato l’esecuzione mediante fucilazione pochi giorni dopo che un tentativo fallito di giustiziare Christa Pike tramite iniezione letale aveva spinto il governatore del Tennessee a sospendere le esecuzioni previste per l’anno in corso e a disporre una revisione indipendente.Trump ha ripristinato la pena di morte a livello federale dopo una moratoria di fatto osservata dalle amministrazioni precedenti. Il governo federale ha giustiziato 13 persone tra il 2020 e l’inizio del 2021, rendendo Trump il presidente che ha ordinato il maggior numero di esecuzioni in oltre 130 anni. Interpellato sulla possibilità che l’esecuzione fallita in Tennessee lo inducesse a cercare modifiche alla pena capitale, Trump ha definito la vicenda “una situazione interessante”. “Non dovrebbe essere molto difficile”, ha affermato Trump in merito all’esecuzione delle iniezioni letali.