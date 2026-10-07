Yemen, gli Houthi attaccano l’aeroporto di Aden e due scali in Arabia Saudita

L’aeronautica militare dell’Oman ha evacuato 10 membri dell’equipaggio di una petroliera battente bandiera di Panama a seguito di un attacco nello Stretto di Hormuz. Lo riferisce il ministero della Difesa dell’Oman, citato da Al Jazeera. Il ministero ha comunicato che la petroliera On Peace è stata colpita martedì 9 miglia nautiche (circa 17 km) al largo della città portuale omanita di Limah che l’attacco ha provocato un incendio a bordo della nave. “I membri dell’equipaggio sono stati trasportati all’ospedale di Khasab, nel governatorato di Musandam, dove hanno ricevuto cure mediche”, ha dichiarato il ministero in un post su X.

Yemen, gli Houthi attaccano l’aeroporto Aden con missili e droni

Gli Houthi dello Yemen hanno lanciato missili balistici e droni contro l’aeroporto internazionale di Aden, nella città portuale yemenita controllata dal governo riconosciuto a livello internazionale. Lo riporta Al-Jazeera, aggiungendo che non sono state registrate vittime. Il ministero dei Trasporti dello Yemen ha riferito che gli Houthi hanno preso di mira l’aeroporto con 2 missili balistici e diversi droni carichi di esplosivi e ha aggiunto che un missile è caduto vicino alla pista “pochi minuti” prima del previsto atterraggio del volo Yemenia 603 proveniente dal Cairo, costringendo le autorità a dirottare l’aereo verso Gedda, in Arabia Saudita. Secondo il ministero, passeggeri e personale sono stati evacuati dal terminal, mentre due aeromobili a terra, uno appartenente a Yemenia e l’altro ad Aden Airways, sono stati allontanati dall’area dopo che sono stati individuati dei droni sorvolare la città. Il ministero ha condannato l’attacco, affermando che “ha messo in pericolo diretto la vita dei civili e degli equipaggi aerei” e lo ha definito “una grave escalation” e una minaccia per l’aviazione civile.

Houthi: “Abbiamo attaccato aeroporti Riad e Abha in Arabia Saudita”

I ribelli Houthi dello Yemen hanno riferito di aver attaccato strutture militari e aeroporti in Arabia Saudita. Lo ha dichiarato sui social network il portavoce dei ribelli, il generale di brigata Yahya Saree, secondo cui gli attacchi hanno preso di mira con missili l’aeroporto internazionale Re Khalid nella capitale Riad. I voli da e verso l’aeroporto sono stati interrotti, con gli aerei che si sono tenuti lontani dallo scalo, secondo la piattaforma di monitoraggio Flightradar24. Sono stati attaccati anche l’aeroporto di Abha, strutture militari a Khamis Mushait e altri “siti critici” nelle città di Najran e Asir, ha dichiarato Saree. Il generale di divisione Turki al-Malki, portavoce della coalizione guidata dall’Arabia Saudita che combatte gli Houthi, ha dichiarato che sono riusciti a intercettare e distruggere un missile balistico lanciato dai ribelli a nord di Riad. Negli ultimi giorni l’Arabia Saudita e le forze yemenite alleate hanno lanciato un’importante offensiva terrestre e aerea contro gli Houthi nel tentativo di riconquistare il territorio che i ribelli avevano occupato circa un mese fa lungo la costa occidentale dello Yemen sul Mar Rosso e nello Stretto di Bab el-Mandeb. Tali posizioni consentivano ai ribelli un migliore controllo del traffico marittimo, nell’ambito del blocco delle navi saudite da loro imposto. Gli Houthi hanno inoltre affermato di aver sferrato un attacco missilistico nelle prime ore di mercoledì contro la città portuale yemenita di Aden, sede del governo riconosciuto a livello internazionale.