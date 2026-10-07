Atp Shangai 2026, Berrettini inizia bene: battuto Kovacevic al primo turno

Esordio vincente per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha superato in tre set – 6-7 (3), 6-1, 6-4 – lo statunitense Aleksandar Kovacevic in oltre due ore di gioco. “Sono molto contento della reazione che ho avuto dopo aver perso il primo set. Ho continuato a giocare, sono davvero orgoglioso”, ha poi commentato Berrettini, “sentivo che avevo giocato meglio di lui, che avevo avuto più chance. Ho perso un punto al servizio secondo me, fino al tie-break e poi ho commesso due doppi falli, insomma non ho giocato bene. Ma ho reagito, come non ero riuscito a fare in una situazione simile la scorsa settimana però ho reagito e soprattutto ho reagito perché la settimana scorsa non ero riuscito a farlo, era una situazione simile, quindi molto contento di come ho gestito quel momento di nervosismo”.

Cinà eliminato al primo turno da Molcan

Nulla da fare per Federico Cinà, eliminato al primo turno del Rolex Shanghai Masters. Il tennista siciliano, arrivato dalle qualificazioni, ha subito la rimonta dello slovacco Alex Molcan, perdendo in tre set (4-6, 6-1, 6-2) in poco meno di due ore di gioco.