Crans-Montana, Jessica Moretti chiede l’indennità per infortunio nell’incendio

Jessica Moretti ha fatto richiesta di un’indennità giornaliera per infortunio sul lavoro connesso all’incendio del bar Le Constellation di Crans-Montana. È quanto emerge da una lettera dell’assicurazione Zurich, che gestisce la pratica, riportata nel dossier dell’inchiesta. Il riferimento della richiesta della donna, si legge nella lettera, è all’evento del 1° gennaio 2026, che viene trattato ai sensi della Lainf, la Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni.

Nella lettera, l’assicurazione chiede alla Procura del Cantone Vallese l’autorizzazione per il potenziale versamento delle prestazioni. Jessica Moretti e il marito Jacques sono i principali indagati nell’inchiesta sul rogo, nel quale sono morte 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. Nelle scorse settimane, Jacques Moretti era stato arrestato per presunte violenze domestiche nei confronti della moglie.