Stefania Corna, morta a 35 anni la pallavolista ex Bergamo e nazionale

Lutto nel mondo della pallavolo italiana. La Federazione Italiana pallavolo “piange la scomparsa di Stefania Corna, che ci ha lasciati prematuramente oggi mercoledì 7 ottobre dopo una lunga malattia”. La regista bergamasca, cresciuta nella Foppapedretti, ha vestito diverse maglie in Serie A, da Milano a Parma, fino a Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci. Stefania Corna, nel corso della sua carriera, ha vinto due campionati europei con la Nazionale juniores, nel 2006 e nel 2008, ed esordito con la maglia della Nazionale seniores al Montreux Volley Masters il 7 giugno 2011 (Italia-Cuba 1-3). Ha inoltre militato nelle stagioni 2005/06 e 2006/07 nel Club Italia.

Il Presidente Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il Segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la FIPAV “si uniscono al dolore della famiglia di Stefania, inviando sentite condoglianze. I funerali avranno luogo nella Chiesa S. Giorgio M. in Boltiere (BG) venerdì 9 ottobre alle ore 10:00″.