Sicilia, Schifani convoca la giunta per giovedì: ipotesi dimissioni

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha convocato per domani, giovedì 8 ottobre, alle ore 11 la giunta a Palazzo d’Orleans di Palermo con all’ordine del giorno: “Provvedimenti urgenti”. La convocazione è stata comunicata agli assessori nella chat ufficiale del governo siciliano.

Già martedì sera in un post sulla sua pagina Facebook Schifani aveva annunciato che avrebbe comunicato in breve tempo le decisioni da assumere in merito alla richiesta del commissario di Forza Italia siciliana Nino Minardo di fare un passo indietro dopo l’ennesimo scandalo sulla corruzione che ha investito la sua maggioranza. La riunione del governo potrebbe essere l’occasione per comunicare agli assessori le proprie dimissioni dalla guida della Sicilia.