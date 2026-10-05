Volo FlyDubai, il copilota voleva “vendicare Gaza e morire da martire”

A dirlo è l’emittente israeliana Channel 12, che però non ha specificato le proprie fonti

L’emittente israeliana Channel 12 riporta che il copilota omanita che ha aggredito il pilota del volo Flydubai diretto a Tel Aviv che mercoledì ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza ha dichiarato negli interrogatori di aver agito “per vendetta per Gaza” e di aver voluto “morire da martire”. L’emittente ha riferito quali siano le fonti della notizia.

Trump: “Per me l’Iran è responsabile dell’incidente FlyDubai”

In volo verso il Nebraska, Donald Trump ha parlato con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. A chi gli ha chiesto se l’Iran può essere dietro all’incidente aereo avvenuto tra Emirati Arabi e Israele ha risposto “Personalmente penso di si”.