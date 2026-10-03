Volo FlyDubai, identificato il pilota FlyDubai: sui social pubblicava video di matrice terrorista

Identificato il pilota sospettato di aver aggredito il collega a bordo del volo della FlyDubai diretto a Tel Aviv. Secondo quanto riferisce la CNN, si tratta del 29enne omanita Hamam al-Hammami. Il pilota, riferiscono i media Usa, aveva pubblicato sui propri profili social immagini e video riconducibili a figure estremiste. L’uomo sarebbe nato negli Emirati Arabi Uniti da padre omanita e madre siriana, trascorrendo diversi anni nel Paese. In precedenza, al-Hammami aveva lavorato per Oman Air per sette anni, lasciando la compagnia nel febbraio 2025.

Sui social video dei leader di al-Qaeda

Cnn riferisce di un profilo LinkedIn a suo nome che indicava che, successivamente, era stato assunto dalla Royal Air Maroc nel giugno 2025, per poi lasciare l’incarico nel gennaio 2026. Il profilo è stato nel frattempo rimosso. Il profilo LinkedIn conteneva solo due post, entrambi pubblicati circa nove ore dopo l’incidente. La CNN ha riferito che non è chiaro chi li avesse pubblicati né se fossero stati programmati in anticipo. Il primo post includeva diversi video girati nella cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max. Una delle clip, geolocalizzata dalla CNN presso l’aeroporto internazionale di Dubai, mostrava un aereo della compagnia di bandiera israeliana El Al. Il video mostrava anche velivoli operati da El Al e da un’altra compagnia aerea israeliana, la Arkia. Si concludeva con le immagini di Ayman al-Zawahiri, leader di al-Qaeda dopo la morte di Osama bin Laden, e di Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, un affiliato di al-Qaeda responsabile di un attentato suicida nel 2009 in cui persero la vita nove persone, tra cui sette funzionari e collaboratori della CIA statunitense.

L’aereo della FlyDubai parcheggiato all’aeroporto internazionale Ben Gurion (Foto AP/Ariel Schalit)

Emirati confermano “attacco terroristico” su volo Flydubai

Gli Emirati Arabi Uniti, che stanno conducendo un’indagine sull’incidente, hanno affermato che il copilota ha tentato di prendere il controllo del velivolo in un “attacco terroristico” e che ha aggredito il comandante con l’ascia di emergenza della cabina di pilotaggio. Si sta indagando anche se Hamam al-Hammami, abbia agito da solo o se abbia legami con gruppi estremisti.

Il copilota aveva il divieto di volare in Oman per sospetti di aver abbracciato idee estremiste, ha riferito una fonte informata. L’uomo è stato poi assunto dalla compagnia aerea Flydubai, con sede negli Emirati Arabi Uniti. Non è chiaro in che misura il copilota sia stato sottoposto a controlli al momento dell’assunzione. Come al-Hammami sia riuscito a trovarsi in cabina di pilotaggio mercoledì mattina è una questione centrale per gli inquirenti. Israele afferma di avere accordi con compagnie aeree straniere per impedire ai piloti di volare nel Paese se sono cittadini di nazioni che non intrattengono relazioni diplomatiche con Israele, come l’Oman.

Le agenzie di sicurezza di quattro paesi della regione stanno lavorando per accertare il movente del copilota, con l’aiuto degli Stati Uniti e di altri governi occidentali. L’incidente rappresenta una prova per il governo degli Emirati Arabi Uniti, che si è guadagnato la reputazione di adottare misure efficaci contro le attività estremiste, ma che in passato ha anche suscitato polemiche per le sue lacune in materia di sicurezza. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu venerdì ha affermato che il copilota aveva subito una “radicalizzazione islamista”, senza però fornire prove.