Allarme sul volo Dubai-Tel Aviv, escluso dirottamento. Ci sarebbe stata una lite tra piloti

Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv questa mattina ha lanciato un segnale di emergenza e in seguito è atterrato all’aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita. Secondo il Times of Israel – che riporta fonti della sicurezza israeliana – l’incidente, che ha portato il velivolo a trasmettere un segnale di “interferenza illecita” e un altro segnale di emergenza generale, sarebbe apparentemente dovuto a un alterco fra i piloti a bordo del volo.

L’esercito ha riferito che il capo di Stato maggiore, il tenente generale Eyal Zamir, ha presieduto una riunione di valutazione sull’incidente con alti ufficiali, tra cui il capo dell’Aeronautica Militare Israeliana, maggiore generale Omer Tischler, il capo della direzione operativa, il maggiore generale Itzik Cohen, e il capo della direzione dei servizi segreti, il maggiore generale Shlomi Binder. Ynet riporta che a bordo del volo c’erano 174 passeggeri, fra cui 27 bambini.

Aereo Flydubai parte dall’aeroporto di Dubai, 30 settembre 2026 (AP Photo)

Media Israele: “Un pilota del volo voleva far schiantare l’aereo”

Un alto funzionario israeliano ha dichiarato a Channel 12 che “è stato scongiurato il disastro più grave”. Ci sono crescenti indicazioni che uno dei piloti avrebbe cercato di prendere il controllo dell’aereo per farlo schiantare. Precedentemente il Times of Israel aveva riportato notizie non confermate, basate sulle testimonianze dei passeggeri, secondo cui un pilota aveva tentato di far schiantare il velivolo e sarebbe stato fermato dall’altro ufficiale con l’aiuto dei viaggiatori. Alcune foto pubblicate dai media israeliane mostrano un passeggero con la maglietta macchiata di sangue.

“Ci sono stati momenti in cui eravamo certi che fosse la fine”, ha raccontato una delle persone a bordo a Channel 12. “Abbiamo sentito urla su urla, poi abbiamo visto che la cabina di pilotaggio veniva aperta e c’era del sangue lì dentro. Ci siamo resi conto che una persona a bordo aveva accoltellato il pilota“, ha aggiunto. L’ufficio di Benjamin Netanyahu poi dichiarato che la situazione è sotto controllo e che Israele si sta adoperando per riportare a casa i passeggeri.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito da Ynet, l’aereo di Fly Dubai è decollato dalla città degli Emirati Arabi Uniti alle 7:05 del mattino e sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto Ben Gurion intorno alle 9:30, ma dopo circa un’ora e mezza di volo, e una volta entrato nello spazio aereo giordano, l’aereo ha trasmesso il codice 7700, cioè il codice internazionale di emergenza e soccorso, e poi il codice 7500, che indica un dirottamento. Contemporaneamente l’aereo ha invertito la rotta, è tornato nello spazio aereo dell’Arabia Saudita e ha iniziato a volare a quota più bassa attraverso il regno; dopo aver volato verso sud, ha virato verso ovest all’interno dell’Arabia Saudita.

I media locali hanno riferito che il premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno tenuto consultazioni d’emergenza. Secondo fonti della sicurezza, inoltre, dei caccia dell’Aeronautica Militare israeliana sono decollati in direzione dell’aereo.

Flydubai invia un secondo aereo per riportare i passeggeri a Tel Aviv

A seguito dell’atterraggio di emergenza in Arabia Saudita del volo Flydubai da Dubai a Tel Aviv, la compagnia aerea sta inviando un secondo aereo all’aeroporto di Tabruk per trasportare i passeggeri fino a destinazione in Israele. Lo riporta il Times of Israel.