Iran, Trump: "Ho respinto la proposta di Teheran, non è accettabile"

Donald Trump ha respinto la proposta dell’Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz entro una settimana, a condizione del rispetto di determinati requisiti da parte degli Stati Uniti (revoca del blocco navale sui porti iraniani, sospensione delle sanzioni sulle vendite di petrolio iraniano e rispetto di un cessate il fuoco che includa il Libano).

Trump ha rigettato la proposta affermando che l’Iran vuole concludere un accordo perché sta “perdendo alla grande”.

“Vogliono raggiungere un accordo e penso che vada bene”, ha detto il tycoon ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. “Anche a me piacerebbe raggiungere un accordo. Ma quell’accordo non sarebbe accettabile”.