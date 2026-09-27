Confimprese Italia, Lepore (MS Desk Italy): "Paesi Golfo sono nostri partner del futuro"

“In questo momento è importantissimo stare al fianco dei paesi del Golfo, che sono veramente i nostri partner per il futuro e, devo dire, il governo italiano lo sta facendo, ma lo stanno facendo anche le associazioni di imprese come Confimprese, che ringrazio per la sensibilità in questo particolare momento”. Così Giuseppe Lepore, presidente di MS Desk Italy, Italia and Saudi Business Chamber, commentando la necessità di un dialogo tra le imprese italiane e quelle della regione del Golfo, a margine del suo intervento nella giornata conclusiva del congresso per il trentennale di Confimprese Italia in corso a Fiuggi.

“La situazione geopolitica è molto diversa da quella che percepiamo noi in Europa“, illustra Lepore, “lì la vita sta continuando, stanno lavorando”, in questo quadro “le nostre imprese stanno andando e si stanno accaparrando una parte sempre più importante del mercato“. “Dobbiamo cogliere questo momento particolare per cercare di essere sempre più presenti al fianco delle nostre imprese, perché abbiamo la possibilità di fare un vero sviluppo in paesi che sono molto disponibili a lavorare con noi, sono assolutamente affidabili e stanno vivendo un momento contingente che non li coinvolge direttamente”, aggiunge Lepore, secondo cui tutto questo rappresenta “una grande lezione di civiltà”, perché “nonostante alcune zone rischino quotidianamente di essere bombardate” sono riusciti a “rimanere fuori da questo conflitto tra Stati Uniti e Iran“. “Noi dobbiamo essere altrettanto forti e stare loro vicino con le nostre imprese”, conclude Lepore.