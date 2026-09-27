Papa Leone XIV a Lourdes, il saluto alla folla dalla papamobile e le benedizioni ai bimbi

Questa mattina a Lourdes Papa Leone XIV ha salutato la folla dalla sua papamobile mentre si recava alla messa, fermandoo il veicolo più volte per benedire i bambini.

Con il suo viaggio, il pontefice ha portato la sua opposizione all’eutanasia e al suicidio assistito a Lourdes, il santuario cattolico francese associato a guarigioni miracolose e ora anche luogo di guarigione per i sopravvissuti agli abusi sessuali da parte del clero.

Leone ha incontrato i vescovi francesi e poi ha celebrato la messa sulla prateria adiacente alla basilica principale di Lourdes davanti a circa 150.000 persone.

Centinaia di autobus sono arrivati a Lourdes domenica mattina presto in una fila lunga chilometri, scaricando i pellegrini sul prato. Questi hanno applaudito e salutato con la mano quando Leone è arrivato con la sua papamobile prima della messa.