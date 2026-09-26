Iran, Trump respinge la proposta di Teheran e vuole nuovi attacchi: la rivelazione del Wsj

Donald Trump ha respinto la proposta dell’Iran per un cessate il fuoco di sette giorni e ha riferito ai suoi collaboratori di voler riprendere i bombardamenti sulla Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Lo scrive il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi. La proposta di Teheran avrebbe portato alla riapertura dello Stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca da parte degli Usa del blocco dei porti iraniani.

Pezeshkian: “Consentiremo l’ingresso degli ispettori nucleari Onu”

Intanto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, in un’intervista alla Cbs, ha confermato che consentirà nuovamente l’ingresso nel Paese agli ispettori nucleari delle Nazioni Unite. Il leader di Teheran ha aggiunto che, se vorranno entrare e condurre ispezioni, “possiamo raggiungere accordi e intese su questo specifico tema nell’ambito dei negoziati”. Allo stesso tempo, Pezeshkian ha affermato che l’Iran non sta cercando di costruire un’arma nucleare, aggiungendo che, anche se alcune persone volessero costruire un’arma nucleare, “da un punto di vista religioso non sono autorizzate a perseguire quella strada”.