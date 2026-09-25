Trump a Xi: “Inaccettabile aiuto a Teheran”

Durante l’incontro di ieri alla Casa Bianca, Donald Trump ha detto al leader cinese Xi Jinping che sarebbe “inaccettabile” per la Cina fornire assistenza all’Iran nel corso del conflitto con gli Stati Uniti. Lo ha riferito alla Cnbc l’ambasciatore statunitense in Cina, David Perdue. “Abbiamo chiarito loro già settimane fa che qualsiasi forma di aiuto all’Iran – sia esso diretto o indiretto, sotto forma di intelligence, componenti o equipaggiamento militare – sarebbe stata assolutamente inaccettabile”, ha affermato il diplomatico, aggiungendo che “il presidente Trump lo ha ribadito con estrema chiarezza anche ieri”.

Trump: “Con Xi abbiamo fatto passi da gigante per entrambi i Paesi”

“Abbiamo ricevuto la visita straordinaria di due persone eccezionali e l’abbiamo apprezzata molto”. Lo ha detto Donald Trump, parlando con i cronisti in occasione del tè alla Casa Bianca con Xi Jinping e la consorte. “Credo che abbiamo fatto passi da gigante; sono stati progressi notevoli, molto positivi per entrambi i Paesi”, ha aggiunto il presidente Usa, che ha poi ringraziato i giornalisti per “l’equità della copertura mediatica. È stata molto corretta”, ha detto.

Xi: “Con Trump d’accordo per rapporto costruttivo di stabilità strategica”

“Il presidente ed io siamo come due persone che stanno tracciando la rotta per il futuro delle relazioni tra Cina e Stati Uniti”. Lo ha detto Xi Jinping, parlando alla Casa Bianca al fianco di Donald Trump. “Quando il presidente ha visitato la Cina a maggio, abbiamo concordato sulla visione di costruire una relazione costruttiva e di stabilità strategica tra i due Paesi. Questa volta, abbiamo convenuto di arricchire tale relazione di nuovi contenuti, basandola su rispetto, equità e reciprocità. Da ciò si evince che le prospettive per questo rapporto saranno sempre più luminose”, ha aggiunto il leader cinese.

Cremlino: “Colloqui fra Trump e Xi estremamente importanti”

I colloqui fra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping “sono contatti di estrema importanza”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “I contatti tra i due Paesi e le due economie più grandi del mondo sono sempre un evento che attira l’attenzione di tutto il mondo, Federazione Russa compresa – ha aggiunto – continueremo a monitorare la situazione”.