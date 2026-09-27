Europei pallavolo maschile 2026, trionfo Polonia: battuta in finale la Francia

La Polonia è campione d’Europa di pallavolo per la seconda volta consecutiva e conquista il terzo titolo continentale della sua storia. Nella finale di EuroVolley 2026, disputata davanti agli oltre 11mila spettatori del Forum di Assago, la squadra allenata da Grbić ha superato la Francia di Andrea Giani con il punteggio di 3-1.

I parziali raccontano una finale combattuta soprattutto nel primo set: 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. La Polonia ha così bissato il trionfo del 2023, quando aveva conquistato l’oro al PalaEur di Roma.

Polonia-Francia, finale combattuta al Forum di Assago

La sfida per l’oro ha messo di fronte due formazioni di vertice della pallavolo internazionale. Da una parte la Polonia, campione olimpica in carica; dall’altra la Francia, campione d’Europa in carica.

L’equilibrio è stato massimo nel primo set, chiuso dalla Polonia sul 31-29. I biancorossi hanno poi allungato nel secondo parziale, imponendosi 25-19 e portandosi sul 2-0.

La Francia ha reagito nel terzo set, riuscendo a riaprire la partita con il 25-20. Nel quarto parziale, però, la Polonia ha ripreso il controllo del match e ha chiuso i conti sul 25-16, conquistando la medaglia d’oro.

Terzo titolo europeo per la Polonia

Per la pallavolo polacca si tratta del terzo titolo europeo della storia, dopo quelli conquistati nel 2009 e nel 2023. Il successo di Milano consente inoltre alla nazionale guidata da Grbić di confermarsi campione d’Europa per la seconda edizione consecutiva.

La finale del 2026 è stata anche la terza sfida per l’oro agli Europei tra i campioni olimpici in carica e i campioni continentali uscenti, dopo i precedenti del 1977 e del 2001.

EuroVolley 2026, Finlandia medaglia di bronzo

Il terzo posto del torneo è andato alla Finlandia, protagonista di un’altra sorpresa nella fase decisiva del campionato. La nazionale scandinava ha conquistato la medaglia di bronzo battendo la Slovenia per 3-0 nella finale per il terzo posto, disputata anch’essa al Forum di Assago. I parziali sono stati 25-23, 25-20 e 29-27.

La Finlandia elimina l’Italia e sale sul podio

La Finlandia aveva raggiunto la semifinale dopo aver eliminato nei quarti di finale proprio l’Italia padrona di casa. Il percorso della nazionale finlandese si è quindi concluso con una medaglia di bronzo davanti al pubblico del Forum di Assago, mentre la Slovenia ha chiuso il torneo al quarto posto. L’EuroVolley 2026 incorona così nuovamente la Polonia, con Francia e Finlandia a completare il podio della competizione continentale.