Germania, pullman esce di strada e si ribalta: 2 morti e 26 feriti

In Germania due persone hanno perso la vita dopo che domenica un pullman turistico si è ribaltato nei pressi di Buchloe, sull’autostrada A96. Un’altra persona è rimasta gravemente ferita, mentre 25 hanno riportato ferite lievi.
Il pullman è uscito di strada poco prima delle 6 del mattino, si è ribaltato e si è fermato accanto a un fosso lungo l’autostrada. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente.
Secondo una portavoce della polizia, sull’autobus viaggiava un gruppo di turisti composto da 40-50 persone, provenienti principalmente dalle Filippine. Sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso e l’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni. La procura ha incaricato un perito di indagare sulle circostanze dell’incidente.
In Germania due persone hanno perso la vita dopo che domenica un pullman turistico si è ribaltato nei pressi di Buchloe, sull’autostrada A96. Un’altra persona è rimasta gravemente ferita, mentre 25 hanno riportato ferite lievi.