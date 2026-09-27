Germania, pullman esce di strada e si ribalta: 2 morti e 26 feriti

In Germania due persone hanno perso la vita dopo che domenica un pullman turistico si è ribaltato nei pressi di Buchloe, sull’autostrada A96. Un’altra persona è rimasta gravemente ferita, mentre 25 hanno riportato ferite lievi.

Il pullman è uscito di strada poco prima delle 6 del mattino, si è ribaltato e si è fermato accanto a un fosso lungo l’autostrada. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente.

Secondo una portavoce della polizia, sull’autobus viaggiava un gruppo di turisti composto da 40-50 persone, provenienti principalmente dalle Filippine. Sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso e l’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni. La procura ha incaricato un perito di indagare sulle circostanze dell’incidente.